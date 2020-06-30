أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة وما يعادلها من الطلاب والطالبات لدراسة البكالوريوس بكليّات الجامعة للعام الأكاديمي 1442، واستقبال طلبات القبول للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442، عبر بوابة القبول الإلكترونية، ابتداء من الأحد 21/11/1441 الموافق 12/7/2020، حتى الخميس 2/12/1441 الموافق 23/7/2020. وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر بن عمر الحسين، أن التخصصات المتاحة للقبول هي: التجارة الإلكترونية والمحاسبة وإدارة الأعمال والمالية، وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات، والمعلوماتية الصحية والصحة العامة، واللغة الإنجليزية، وذلك في فروع الجامعة في كل من: الرياض، والدمام، وجدة، والمدينة المنورة، وأبها، وجازان، والأحساء، والقصيم، وتبوك.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة الإلكترونية تفتح القبول بالبكالوريوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.