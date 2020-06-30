الجامعة الإلكترونية تفتح القبول بالبكالوريوس

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر بن عمر الحسين، أن التخصصات المتاحة للقبول هي: التجارة الإلكترونية والمحاسبة وإدارة الأعمال والمالية، وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات، والمعلوماتية الصحية والصحة العامة، واللغة الإنجليزية، وذلك في فروع الجامعة في كل من: الرياض، والدمام، وجدة، والمدينة المنورة، وأبها، وجازان، والأحساء، والقصيم، وتبوك.
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