فيصل بن مشعل .... مركز عنيزة العلمي منجز عالمي

تفقد أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، مساء أمس الأول، مركز القصيم العلمي بمحافظة عنيزة، والمقام وفق تعاون اجتماعي بين التعليم ورجال الأعمال، بحضورعدد من المسؤولين والداعمين .

وأوضح أمير المنطقة أن المركز يعتبر أحد المنجزات الوطنية العظيمة ويعد منجزاً عالمياً، مؤكدًا أن المركز سيحقق الاستمتاع بالتعلم وتطبيق العلوم التي يتعلمها الطلبة في المدارس أو الكليات ويطبقونها في المركز أو يشاهدونها عن قرب.

منشآت المركز

اطلع الأمير فيصل خلال الزيارة على بعض منشآت المركز العلمي بالقصيم التي تقع على مساحة 47 ألف متر مربع، ويعد أحد المراكز العلمية النموذجية على مستوى الشرق الأوسط، ويستهدف طلاب التعليم العام والجامعات والتعليم الفني (بنين – بنات)، وكافة أصحاب المواهب العلمية .

الوحدات العلمية

تجول أمير المنطقة على مرافق مركز محمد الشبيلي، والذي يحتوي 9 وحدات علمية هي: وحدة العلوم الحيوية وعلوم البيئة، والتطبيقات الفيزيائية، والروبوت والذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات والاتصالات، والتقنيات الطبية، والصناعات الكيميائية وتقنية النانو، وكذلك وحدة الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، وهندسة الرياضيات، والفضاء وعلوم الطيران، إضافة إلى صالة متعددة الأغراض والقبة الفلكية والمسرح الذي يتسع لـ800 مقعد لعقد الدورات والمؤتمرات والعروض العلمية واللقاءات الثقافية العلمية على المستوى المحلي والدولي.

القاعات

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وقف أمير القصيم على واحة عبدالله الزامل للعلوم، والتي تحتوي على قاعة الجيولوجيا وقاعة العلوم الحيوية وقاعة التطبيقات الفيزيائية وقاعة النفط والطاقة وقاعة التقنية والاتصالات وقاعة الاختراعات الإسلامية، بالإضافة إلى قاعة الطفل وقاعة المعروضات المتنقلة.

مركز القاضي للخدمات التعليمية

دشن الدكتور فيصل بن مشعل، مركز إبراهيم السليمان القاضي للخدمات التعليمية والتربوية والاجتماعية ، والمقام على مساحة 6500م2، ويشتمل على قاعة تدريب تتسع لأكثر من 60 متدربا وقاعة اجتماعات وصالة استقبال رئيسية وساحة خارجية بمساحة 3000 م2، والذي يقدم عددا من الخدمات للطلاب والطالبات أبناء شهداء دوت الخليج ومنسوبي التعليم المتوفين.

حجر برج بلدية عنيز

وضع أمير منطقة القصيم حجر الأساس لمشروع برج بلدية محافظة عنيزة، حيث سيقام على مساحة قدرها 770م2، ويتكون من 12 طابقاً بالإضافة إلى قبو مخصص للمستودعات وقبو مخصص لمواقف السيارات وفق السعة المخصصة للمبنى.