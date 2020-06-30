121 مليونا لـ16 مشروعا تعليميا بجازان

واستمع نائب أمير جازان لشرح مفصل من مدير عام التعليم عن تجربة الإدارة في التعليم عن بعد، والمهام والأعمال التي قامت بها الإدارة في المجال التوعوي.
واطلع على خطة الإدارة والاستعدادات التي قامت بها للعام الدراسي القادم، وما حققه طلاب وطالبات المدارس التابعة للإدارة من ميداليات في مسابقتي الكانجارو الدولية والرسم والتصوير التشكيلي على مستوى المملكة، وجاهزية 16 مشروعا مدرسيا جديدا نفذت بأكثر من 121 مليون ريال للاستفادة منها في خدمة 7658 طالبا وطالبة. ونوه بما تقدمه القيادة من دعم ورعاية واهتمام بالتعليم.
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