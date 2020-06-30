121 مليونا لـ16 مشروعا تعليميا بجازان

استقبل نائب أَمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، أمس، مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، وتسلم التقرير الخاص بجهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.

واستمع نائب أمير جازان لشرح مفصل من مدير عام التعليم عن تجربة الإدارة في التعليم عن بعد، والمهام والأعمال التي قامت بها الإدارة في المجال التوعوي.

واطلع على خطة الإدارة والاستعدادات التي قامت بها للعام الدراسي القادم، وما حققه طلاب وطالبات المدارس التابعة للإدارة من ميداليات في مسابقتي الكانجارو الدولية والرسم والتصوير التشكيلي على مستوى المملكة، وجاهزية 16 مشروعا مدرسيا جديدا نفذت بأكثر من 121 مليون ريال للاستفادة منها في خدمة 7658 طالبا وطالبة. ونوه بما تقدمه القيادة من دعم ورعاية واهتمام بالتعليم.