تطوير الطريق المركزي وسط بارق

استقبل محافظ بارق المكلف إبراهيم عامر آل منشط في مكتبه رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن، واستمع منه لشرح عن أعمال تطوير الطريق المركزي بوسط المحافظة، واطلع على الدراسات والرسومات الهندسية لها. وتم مناقشة بعض معوقات العمل من حيث التعدي على حرم الطريق. وتم طرح آلية لمعالجة هذه المعوقات بحضور رئيس قسم الشؤون الفنية والتخطيط المهندس أبوطالب البارقي. وأكد رئيس البلدية المهندس محمد مرزن أن تطوير وتأهيل المنطقة المركزية يعد من أهم المنجزات التي تسعى البلدية إلى تحقيقها في الفترة القادمة، حيث وجه في وقت سابق إلى عمل كامل الدراسات والرفوعات المساحية للطريق في المنطقة المركزية بالكامل.



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