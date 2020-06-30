السعودية اليوم / مطار الوجه .. إجراءات احترازية ووقائية بصالات السفر استعداداً لاستئناف الرحلات الداخلية



الوجه 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

استعد مطار محافظة الوجه لاستئناف الرحلات الجوية الداخلية يوم الخميس القادم بالعديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس

وجرى تحديد آلية الدخول وتخصيص نقطة فرز في صالة المغادرة ونقطة فرز بصرية في صالة الوصول، بالإضافة إلى تقسيم صالات المغادرة إلى مناطق (zone) لتطبيق التباعد على أكمل وجه وتركيب حواحز عند كونترات المغادرة ويكون تصعيد الركاب للطائرة على عدة مراحل بحيث يصعد 10 مسافرين في كل مرحلة, فيما تعقم الطائرة قبل الإقلاع وتعقم حافلات نقل الركاب قبل المغادرة وبعدها.

// انتهى //

22:24ت م

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الوجه 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واساستعد مطار محافظة الوجه لاستئناف الرحلات الجوية الداخلية يوم الخميس القادم بالعديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد عبر تعقيم وتطهير صالات سفر المغادرين والقادمين، إضافة إلى تعقيم عربات النقل ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية للتباعد.وجرى تحديد آلية الدخول وتخصيص نقطة فرز في صالة المغادرة ونقطة فرز بصرية في صالة الوصول، بالإضافة إلى تقسيم صالات المغادرة إلى مناطق (zone) لتطبيق التباعد على أكمل وجه وتركيب حواحز عند كونترات المغادرة ويكون تصعيد الركاب للطائرة على عدة مراحل بحيث يصعد 10 مسافرين في كل مرحلة, فيما تعقم الطائرة قبل الإقلاع وتعقم حافلات نقل الركاب قبل المغادرة وبعدها.// انتهى //22:24ت م0236

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