السعودية اليوم / المغرب تُسجل 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

سجلت المغرب 243 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الوفيات ارتفع إلى 228 بعد تسجيل 3 وفيات جديدة، ووصل عدد الحالات الحرجة إلى 13، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 8920 بعد تعافي 87 شخصا آخرين، وأن عدد الحالات المستبعدة بلغ 668 ألفا و658 بعد الكشف المخبري.

// انتهى //

22:17ت م

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الرباط 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسسجلت المغرب 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 12533.وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الوفيات ارتفع إلى 228 بعد تسجيل 3 وفيات جديدة، ووصل عدد الحالات الحرجة إلى 13، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 8920 بعد تعافي 87 شخصا آخرين، وأن عدد الحالات المستبعدة بلغ 668 ألفا و658 بعد الكشف المخبري.// انتهى //22:17ت م0235

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