

عمّان 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات الأربع الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، مبينا في الوقت نفسه تسجيل 15 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 882 حالة.

// انتهى//

22:08ت م

0234



عمّان 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1132 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات الأربع الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، مبينا في الوقت نفسه تسجيل 15 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 882 حالة.// انتهى//22:08ت م0234

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.