السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجّل 35,664 إصابة مؤكدة و 370 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا



واشنطن 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تسجيل 35,664 إصابة مؤكدة و 370 حالة وفاة نتيجة فيروس

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,581,229 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 126,739 حالة وفاة.

// انتهى //

22:07ت م

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واشنطن 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تسجيل 35,664 إصابة مؤكدة و 370 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,581,229 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 126,739 حالة وفاة.// انتهى //22:07ت م0232

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