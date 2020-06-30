السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تنجز 119749 معاملة إلكترونية خلال شهرين



جدة 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

أنجزت جامعة الملك عبدالعزيز 119749 معاملة إلكترونية عبر الأنظمة المختلفة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين تحت إشراف عمادة تقنية المعلومات في إنجاز تقني يرتقي لجودة الأداء الوظيفي في خدمة أعضاء هيئة التدريس والمبتعثين والطلاب والمستفيدين من خدمات الجامعة ، حيث وصل عدد العمليات التي نفذت على قواعد البيانات 10,904,072 عملية بعدد ساعات مراقبة لأنظمة التشغيل والتطبيقات وقواعد البيانات تصل لـ 483 ساعة مراقبة .

وأوضح عميد تقنية المعلومات الدكتور وجدي بن حميد الجديبي أن هذه الإنجازات التقنية تحققت بدعم ومتابعة معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بين عبيد اليوبي ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني بهدف تقديم الخدمات للمتعاملين كافة مع الجامعة إلكترونياً ، وذلك بإشراف فريق متخصص من العمادة يقوم على تشغيل وخدمات الجامعة تقنياً .

وأشار إلى أن عدد سجلات الشبكة التي جرت معالجتها وتحليلها في "GrayLog" وصلت لـ 14,555,671,161 سجلاً ، إلى جانب رفع 158 برنامجا وتعديلات على البيئة الإنتاجية لافتة النظر إلى استقبال النظام 479 طلباً في 123 خدمة مؤتمتة ، فيما بلغ عدد عمليات الدخول من خلال نظام الدخول الموحد 1,877,370 عملية ، ووصل عدد مرات تنفيذ عمليات النسخ الاحتياطي للبيانات على الأشرطة الممغنطة 882 مرة ، وتنفيذ برامج النسخ الاحتياطي اليومية على الحاسب المركزي لـ 295 مرة ، فيما بلغ إجمالي حجم البيانات المرفوعة للنسخ الاحتياطي 57,886 كيلوبايت .

وأفاد عميد تقنية المعلومات أن الجامعة عززت الأداء التقني بإنشاء 357 حساباً بالدليل النشط "Active Directory" شمل 6 حسابات للطلاب ، و33 حساباً للموظفين ، و318 حساباً للجهات الخارجية ذات العلاقة بالجامعة ، وبلغت عدد مرات تغيير كلمة المرور المنفذة بهذا الدليل 3,035 مرة ، وعدد مرات تحديث وإزالة وتثبيت برامج الحماية 10240 تحديثا و75 إزالة وتثبيتا ، فيما سجل المجموع الكلي لعمليات مصادقة الدليل النشط 5,563,722 عملية .

وأشار الدكتور الجديبي إلى أن تسجيل حجم البيانات في شبكة الجامعة الواردة بلغ 246,609,4 Gbps ، وحجم البيانات في شبكة الجامعة الصادرة 74,451,6 Gbps ، وبلغ عدد العمليات على الأنظمة الأكاديمية 5,789,304 عمليات ، والمعاملات الإلكترونية للطلاب 57,188 معاملة ، وطلبات الدعم والصيانة للأنظمة الأكاديمية 65 طلباً ، وعمليات تركيب وتشغيل ودعم وصيانة أجهزة الحاسب الآلي الميدانية 423 عملية ، وعمليات دعم نظام التشغيل والبرامج ونظام الشؤون التعليمية .

وذكر بإنهاء العمادة عبر نظام إدارة المشاريع "EPM" متابعة ومراقبة 134 مشروعاً داخلياً ، و20 مشروعاً خارجياً ، واستقبال 482 بلاغاً هاتفياً ، و255 بلاغاً عبر "الواتس آب" مسجلة 22،939,730 عملية بريد إليكتروني ، و389 رسالة بريد استقبلت على بريد خدمة العملاء ، وتلقي 196 رسالة استفسار وطلبات عن الأنظمة من خلال البريد الإلكتروني ، و297,202 رسالة نصية "SMS" عبر نظام "مارز" ، و830,000 رسالة متبادلة على تطبيق جامعتي "MYKAU" عبر760,000 مرة دخول على هذا التطبيق .

// انتهى //

21:40ت م

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