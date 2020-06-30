السعودية اليوم / بلدية الخبر تُطلق مبادرة "خدمة المسار السريع"



الخبر 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

أطلقت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة الخدمات مبادرة "خدمة المسار السريع"، بهدف خدمة المراجعين وتقديم الخدمات البلدية لهم دون الحاجة لدخول مبنى البلدية أو حجز موعد مسبق، وذلك استمراراً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل البلدية للوقاية من العدوى.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، حرص البلدية من خلال هذه المبادرة على تسهيل إنجاز معاملات المستفيدين وتحسين جودة العمل وتطويره وتقديم أفضل الخدمات البلدية لهم من السيارة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأضاف المهندس الزايدي، أن البلدية جهّزت كبينة مزودة بجميع الأجهزة والاحتياجات اللازمة لإتمام العمل في ساحة المواقف المحاذية لمبنى إدارة الخدمات تتضمن 4 نوافذ خُصصت كل واحدة لإدارة معينة لتقديم خدماتها للمراجعين شملت إدارات "التراخيص التجارية، والنظافة، والرقابة الصحية، والرقابة العامة"، مشيراً إلى إمكانية استقبال المراجعين خلال أيام العمل من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، وستنجز المعاملات في وقت قصير.

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21:23ت م

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