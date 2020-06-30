السعودية اليوم / إصابات كورونا تتجاوز 144 ألفا في جنوب أفريقيا



كيب تاون 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا في جنوب إفريقيا، إلى 144 ألفا و264، إثر تسجيل 6 آلاف و130 إصابة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة، في جنوب أفريقيا ، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى ألفين و529، عقب تسجيل 73 حالة جديدة.

وأظهرت المعطيات وصول العدد الإجمالي للمتعافين إلى 70 ألفا و614 ألفا.

وتتصدر جنوب إفريقيا قائمة دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات بكورونا.

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21:13ت م

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