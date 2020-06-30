السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والمراكز التابعة لها ، ومتنزهات رغدان ، والأمير مشاري ، وشهبة ، والأمير حسام ، وبني ظبيان ، والثروة الوطني ، والخلب ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع , ارتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

21:04ت م

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