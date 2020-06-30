شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ «باييت» بمناسبة ذكرى يوم كندا والان نبدء بالتفاصيل
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجولي باييت الحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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