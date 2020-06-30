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«التجارة» تضبط 972 مخالفة بالشرقية و143 في نجران

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كثفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، خلال الفترة من 1 شوال حتى 6 ذو القعدة 1441هـ، وذلك للوقوف على وفرة المنتجات، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

وفي الشرقية، أجرت الفرق الرقابية 8795 جولة رقابية شملت، الهايبر ماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع الحديد والأسمنت ومواد البناء، ومحطات الوقود، ووكالات السيارات وأسفرت عن تحرير 972 غرامة فورية بحق المخالفين.

أما نجران، أجرت الفرق 4250 جولة أسفرت عن تحرير 143 غرامة فورية بحق المخالفين.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم على المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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