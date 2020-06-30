4 عناصر يجب توفرها في الفاتورة الضريبية

2020-06-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل: إن هناك 4 عناصر رئيسية يجب أن تتوفر في الفاتورة الضريبية، وفي حالة عدم توفرها تكون الفاتورة مخالفة.

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وأضافت الزكاة والدخل، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: تأكد من صحة فاتورة ضريبة القيمة المضافة بوجود الآتي: (اسم المتجر- الرقم الضريبي- تاريخ الشراء- خانة ضريبة القيمة المضافة).

وأهابت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالجميع التبليغ عن الفاتورة المخالفة عن طريق هنا أو تطبيق VAT.

كما كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن آلية رفع بلاغ تهرب ضريبي فيما يخص مخالفات تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت الهيئة إلى أن رفع بلاغ عن التهرب الضريبي يتم من خلال الخطوات التالية: