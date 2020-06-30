- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أف ب: قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إيقاف ماركوس كاتنر، وهو مسؤول سابق كبير في المؤسسة التي تتخذ من زيوريخ مقرًا لها، لمدة عشرة أعوام وتغريمه مليون فرنك سويسري (1.06 مليون دولار) بعد تحقيق في حصوله على مكافآت.
وقال الفيفا في بيان الثلاثاء: "الغرفة القضائية في لجنة القيم المستقلة توصلت إلى إدانة ماركوس كاتنر، النائب السابق للأمين العام للفيفا والقائم بأعمال الأمين العام، بسوء استغلال منصبه وتضارب المصالح في خرق لميثاق القيم الخاص بالفيفا".
وأضاف: "التحقيق مع السيد كاتنر شمل اتهامات عديدة تتعلق بمكافآت تخص مسابقات الفيفا تم دفعها إلى مسؤولين كبار في الفيفا ومن بينهم السيد كاتنر، والعديد من التعديلات والتمديدات في عقود موظفين، وتعويضات عن تكاليف قانونية لأمور خاصة، ومهام السيد كاتنر كمسؤول".
30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 09:19 PM
لمدة 10 سنوات وغرامة مالية تتخطى حاجز المليون دولار
أف ب: قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إيقاف ماركوس كاتنر، وهو مسؤول سابق كبير في المؤسسة التي تتخذ من زيوريخ مقرًا لها، لمدة عشرة أعوام وتغريمه مليون فرنك سويسري (1.06 مليون دولار) بعد تحقيق في حصوله على مكافآت.
وقال الفيفا في بيان الثلاثاء: "الغرفة القضائية في لجنة القيم المستقلة توصلت إلى إدانة ماركوس كاتنر، النائب السابق للأمين العام للفيفا والقائم بأعمال الأمين العام، بسوء استغلال منصبه وتضارب المصالح في خرق لميثاق القيم الخاص بالفيفا".
وأضاف: "التحقيق مع السيد كاتنر شمل اتهامات عديدة تتعلق بمكافآت تخص مسابقات الفيفا تم دفعها إلى مسؤولين كبار في الفيفا ومن بينهم السيد كاتنر، والعديد من التعديلات والتمديدات في عقود موظفين، وتعويضات عن تكاليف قانونية لأمور خاصة، ومهام السيد كاتنر كمسؤول".
، لاستغلاله المنصب وخرق الميثاق .. "فيفا" يوقف مسؤولاً كبيرًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر لاستغلاله المنصب وخرق الميثاق .. "فيفا" يوقف مسؤولاً كبيرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.