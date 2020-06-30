أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 30/6/2020

نتابع معكم الآن أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020، حيث شهدت أسعار الذهب في الفترة الأخيرة عدم استقرار واضح في أسعار الذهب حيث ترتفع مرة وتتراجع مرة أخرى وهذا بفضل العوامل التي لها دور في تغير سعر الذهب وأبرزها سعر أوقية الذهب.

سعر الذهب اليوم في السعودية

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 30 يونيو بفعل الخسارة التي حققتها أسعار الذهب عالمياً، متأثراً بالمستجدات التي تطرأة بشأن فيروس كورونا المستجد.

أسعار الذهب اليوم

سجل الذهب عيار 24 نحو 213.62 ريال بما يعادل 56.95$.

سجل الذهب عيار 22 نحو 192.82 ريال بما يعادل 52.21$.

سجل الذهب عيار 21 نحو 186.93 ريال بما يعادل 49.83$.

سجل الذهب عيار 18 نحو 160.22 ريال بما يعادل 42.71$.

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سجل الذهب عيار 14 نحو 124.61 ريال بما يعادل 33.22$.

سجل الذهب عيار 12 نحو 106.81 ريال بما يعادل 28.48$.

سجل سعر أوقية الذهب نحو 6.644 ريال بما يعادل 1.771$.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 1.495 ريال بما يعادل 398.67$.

سجل سعر كيلو الذهب نحو 213.624 ريال بما يعادل 56.952$.