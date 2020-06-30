شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 8795 جولة.. «تجارة الشرقية» تضبط 972 مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أجرت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، 8795 جولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، خلال الفترة من 1 شوال حتى 6 ذو القعدة 1441هـ، وذلك للوقوف على وفرة المنتجات، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

وشملت الجولات الرقابية: الهايبر ماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع الحديد والأسمنت ومواد البناء، ومحطات الوقود، ووكالات السيارات وأسفرت عن تحرير 972 غرامة فورية بحق المخالفين.