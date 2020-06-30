شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 8795 جولة.. «تجارة الشرقية» تضبط 972 مخالفة والان نبدء بالتفاصيل
وشملت الجولات الرقابية: الهايبر ماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع الحديد والأسمنت ومواد البناء، ومحطات الوقود، ووكالات السيارات وأسفرت عن تحرير 972 غرامة فورية بحق المخالفين.
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