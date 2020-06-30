شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبر» يشكر القيادة على ترقيته: تكليف لبذل المزيد لخدمة الوطن والان نبدء بالتفاصيل
وثمن الجبر الثقة الكريمة، مؤكداً أنها تكليف لبذل المزيد لخدمة الوطن، والعمل على تحقيق أهداف ورؤية القيادة الرشيدة -أعزها الله-، سائلاً الله التوفيق والإعانة، وأن يكون عند تطلع القيادة.
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