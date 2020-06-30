«الجبر» يشكر القيادة على ترقيته: تكليف لبذل المزيد لخدمة الوطن

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رفع سعادة مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة الشرقية فهد بن عبدالرحمن الجبر، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة مساء اليوم (الثلاثاء) على ترقيته لوظيفة ‫(مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة ⁧‫الشرقية‬⁩) بالمرتبة الرابعة عشر. وثمن الجبر الثقة الكريمة، مؤكداً أنها تكليف لبذل المزيد لخدمة الوطن، والعمل على تحقيق أهداف ورؤية القيادة الرشيدة -أعزها الله-، سائلاً الله التوفيق والإعانة، وأن يكون عند تطلع القيادة.

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