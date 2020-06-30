فيديو.. محطة وقود تمتنع عن البيع والتجارة تتدخل

2020-06-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت الفرق الرقابية في وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، بلاغ مواطن على إحدى محطات الوقود؛ لامتناعها عن البيع.

وقالت التجارة في تغريدة لها عبر تويتر: إنه تم إلزام المحطة بالفتح والتعبئة وإيقاع غرامة فورية عليها.

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ودعت الوزارة المستهلكين للإبلاغ عن مخالفات محطات الوقود التي تمتنع عن تقديم الخدمة.

يمكن الاطلاع على تغريدة وزارة التجارة عبر الرابط