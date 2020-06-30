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فيديو.. محطة وقود تمتنع عن البيع والتجارة تتدخل
تم إلزامها بالفتح والتعبئة وإيقاع غرامة فورية عليها
متابعات الخليج 365 - الرياض
باشرت الفرق الرقابية في وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، بلاغ مواطن على إحدى محطات الوقود؛ لامتناعها عن البيع.
وقالت التجارة في تغريدة لها عبر تويتر: إنه تم إلزام المحطة بالفتح والتعبئة وإيقاع غرامة فورية عليها.
ودعت الوزارة المستهلكين للإبلاغ عن مخالفات محطات الوقود التي تمتنع عن تقديم الخدمة.
يمكن الاطلاع على تغريدة وزارة التجارة عبر الرابط
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باشرت الفرق الرقابية اليوم، بلاغ مواطن على إحدى محطات الوقود لامتناعها عن البيع، تم إلزامهم بفتح المحطة والتعبئة وإيقاع غرامة فورية..— وزارة التجارة (@MCgovSA) June 30, 2020
وتدعو الوزارة المستهلكين للإبلاغ عن مخالفات محطات الوقود التي تمتنع عن تقديم الخدمة pic.twitter.com/xc9SWIoCsy
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