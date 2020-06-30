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الجميعة لـ تعليم عسير: كنتم أنموذجًا يحتذى به في التفاني والإنجاز
لقاء سرعة الاستجابة وتفانيهم خلال جائحة كورونا
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
وجه المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم، الدكتور أحمد الجميعة، شكره وتقديره لمدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، ومدير إدارة الإعلام والاتصال محمد مانع آل يحيى ومنسوبي ومنسوبات الإدارة.
جاء ذلك لقاء سرعة الاستجابة لمتطلبات وتحديات العمل الإعلامي طوال العام الدراسي، وتحديدًا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، والتعليم عن بعد، وكذلك العمل المخلص في تطبيق إجراءات دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت الإدارة مهنية عالية في العمل تحت الضغط، والمتابعة المستمرة لكافة الموضوعات وعلى مدار الساعة لضبط وتجويد العمل الإعلامي ورفع كفاءته.
وتضمن الخطاب: “كانت إدارة الإعلام والاتصال أنموذجًا يحتذى به في التفاني والإنجاز”.
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