تركي بن طلال يلبي رغبة 8757 مواطنًا بإطلاق مبادرة نشامى الحي

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة

بتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ومتابعة محافظ أحد رفيدة متعب المتعب، قامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في المحافظة بتجهيز غرفة عمليات نشامى الحي وذلك بمقر اللجنة.

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وقد نشأت مبادرة “نشامى الحي” من خلال مطالبة 8757 مشاركًا عبر الرابط الإلكتروني لمبادرة نشامى عسير، بأن يكون في الأحياء مجموعات تطوعية تقوم على شؤون الأهالي خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، وتقديم الخدمات للفئات الأكثر تضررًا من الوباء.

ووجه أمير منطقة عسير، أن يتم تطوير المشروع ليكون مستدامًا، بأثر أكبر سواء أثناء منع التجول أو بعده، وأن يتوسع مفهوم الخدمة ليكون شاملًا يرتكز على نقاط القوة في منطقة عسير.

من جانبه قال رئيس لجنة التنمية الاجتماعية في المحافظة محمد بن درع، أن اللجنة ستسعى جاهدة لدعم جهود الدولة في مكافحة الجائحة، وتحقيق الأهداف المرجوة وتنمية روح الفريق والعمل الجماعي، وتعزيز روح المواطنة لتكون ممارسة الانتماء قولًا وعملًا.

يُذكر أنه سيتم منح المشاريع النوعية ضمن الفرص المحددة، راية “نشامى عسير”، وشهادة التميز للمشاريع النوعية متى ما حققت الضوابط اللازمة وكانت على درجة عالية من الكفاءة والإتقان.