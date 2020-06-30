محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة المجاردة العقيد منصور بن محمد الشهري مساعد مدير إدارة الدفاع المدني ومدير شعبة العمليات المقدم علي جمعان الشهري رتبته الجديدة "مقدم" بعد صدور الأمر الملكي بترقيته فيما قدم "الشهري" شكره للقيادة الرشيدة، موضحاً أنَّ هذه الثقة الغالية دافع لتقديم مزيد من الجهد لخدمة الدين والقيادة والوطن. "الشهري" لرتبة مقدّم في "مدني المجاردة " صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-30 قلّد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة المجاردة العقيد منصور بن محمد الشهري مساعد مدير إدارة الدفاع المدني ومدير شعبة العمليات المقدم علي جمعان الشهري رتبته الجديدة "مقدم" بعد صدور الأمر الملكي بترقيته فيما قدم "الشهري" شكره للقيادة الرشيدة، موضحاً أنَّ هذه الثقة الغالية دافع لتقديم مزيد من الجهد لخدمة الدين والقيادة والوطن. 30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 Advertisements 08:23 PM اخر تعديل 30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 08:54 PM قلّد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة المجاردة العقيد منصور بن محمد الشهري مساعد مدير إدارة الدفاع المدني ومدير شعبة العمليات المقدم علي جمعان الشهري رتبته الجديدة "مقدم" بعد صدور الأمر الملكي بترقيته فيما قدم "الشهري" شكره للقيادة الرشيدة، موضحاً أنَّ هذه الثقة الغالية دافع لتقديم مزيد من الجهد لخدمة الدين والقيادة والوطن. ، "الشهري" لرتبة مقدّم في "مدني المجاردة " ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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