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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارًا بتعيين العقيد فهد بن نايف الحنتمي الحربي مديرًا لدوريات منطقة المدينة المنورة.
ويعتبر "الحربي" من الكفاءات المميزة، وتولّى عددًا من المناصب خلال فترة عمله، منها: مدير دوريات محافظة وادي الدواسر، ومدير دوريات محافظة المجمعة، ومدير دوريات الضبط الأمني بالرياض، وقائد قوة الشرطة العسكرية.
"الخليج 365" تهنئ العقيد فهد الحربي، وتتمنى له مزيدًا من التقدُّم والتوفيق في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
العقيد "الحربي" مديرًا لدوريات المدينة المنورةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-30
أصدر مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارًا بتعيين العقيد فهد بن نايف الحنتمي الحربي مديرًا لدوريات منطقة المدينة المنورة.
ويعتبر "الحربي" من الكفاءات المميزة، وتولّى عددًا من المناصب خلال فترة عمله، منها: مدير دوريات محافظة وادي الدواسر، ومدير دوريات محافظة المجمعة، ومدير دوريات الضبط الأمني بالرياض، وقائد قوة الشرطة العسكرية.
"الخليج 365" تهنئ العقيد فهد الحربي، وتتمنى له مزيدًا من التقدُّم والتوفيق في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
08:10 PM
أصدر مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارًا بتعيين العقيد فهد بن نايف الحنتمي الحربي مديرًا لدوريات منطقة المدينة المنورة.
ويعتبر "الحربي" من الكفاءات المميزة، وتولّى عددًا من المناصب خلال فترة عمله، منها: مدير دوريات محافظة وادي الدواسر، ومدير دوريات محافظة المجمعة، ومدير دوريات الضبط الأمني بالرياض، وقائد قوة الشرطة العسكرية.
"الخليج 365" تهنئ العقيد فهد الحربي، وتتمنى له مزيدًا من التقدُّم والتوفيق في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
، العقيد "الحربي" مديرًا لدوريات المدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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