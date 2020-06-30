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يحل الأكاديمي والإعلامي الزميل الدكتور غنام المريخي ضيفًا على برنامج "أسود وأبيض" بإذاعة الرياض في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في حلقة خاصة بعنوان "تسامح أم لا؟".
ويدور النقاش حول الوجه الآخر بعيدًا عن السياسة للدكتور "المريخي"، وعن حياته الخاصة، وأهم المحطات في مسيرته الأكاديمية والإعلامية.
البرنامج من إعداد وتقديم المذيعة الزميلة إيمان باحيدرة، وإخراج عبدالمحسن آل سران.
30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 08:15 PM
يتحدَّث عن حياته وأهم المحطات في مسيرته الأكاديمية والإعلامية
يحل الأكاديمي والإعلامي الزميل الدكتور غنام المريخي ضيفًا على برنامج "أسود وأبيض" بإذاعة الرياض في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في حلقة خاصة بعنوان "تسامح أم لا؟".
ويدور النقاش حول الوجه الآخر بعيدًا عن السياسة للدكتور "المريخي"، وعن حياته الخاصة، وأهم المحطات في مسيرته الأكاديمية والإعلامية.
البرنامج من إعداد وتقديم المذيعة الزميلة إيمان باحيدرة، وإخراج عبدالمحسن آل سران.
، "المريخي" يحل ضيفًا على برنامج "أسود وأبيض" بإذاعة الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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