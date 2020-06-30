، إثيوبيا.. 8 قتلى في احتجاجات ضد اغتيال مغنٍّ شعبي ،

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قُتل 8 أشخاص على الأقل، وأصيب 80 آخرون، اليوم (الثلاثاء)، في احتجاجات وأعمال شغب اندلعت في بلدة أداما الإثيوبية؛ بسبب مقتل مغنٍّ شعبي في العاصمة.
وأوضح المدير الطبي لمستشفى أداما الرئيسي ميكونين فييسة، أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في طريقهم إلى المستشفى، فيما توفي اثنان آخران في العناية المركزة؛ وفقًا لـ"رويترز".
وذكر "فييسة" أن المستشفى استقبل نحو 80 مصابًا، أصيب معظمهم بالرصاص، لكن بعضهم عانى من جروح نتيجة الضرب بالحجارة أو الطعن.
وتقع أداما على بعد 90 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة أديس أبابا.
واندلعت الاحتجاجات وأحداث العنف على خلفية مقتل المغني الشاب وكاتب الأغاني الشهير هاشالو هونديسا، إثر إطلاق النار عليه مساء أمس في أديس أبابا.
30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 07:58 PM
إصابة 80 شخصًا معظمهم بالرصاصإثيوبيا.. 8 قتلى في احتجاجات ضد اغتيال مغنٍّ شعبي
قُتل 8 أشخاص على الأقل، وأصيب 80 آخرون، اليوم (الثلاثاء)، في احتجاجات وأعمال شغب اندلعت في بلدة أداما الإثيوبية؛ بسبب مقتل مغنٍّ شعبي في العاصمة.
وأوضح المدير الطبي لمستشفى أداما الرئيسي ميكونين فييسة، أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في طريقهم إلى المستشفى، فيما توفي اثنان آخران في العناية المركزة؛ وفقًا لـ"رويترز".
وذكر "فييسة" أن المستشفى استقبل نحو 80 مصابًا، أصيب معظمهم بالرصاص، لكن بعضهم عانى من جروح نتيجة الضرب بالحجارة أو الطعن.
وتقع أداما على بعد 90 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة أديس أبابا.
واندلعت الاحتجاجات وأحداث العنف على خلفية مقتل المغني الشاب وكاتب الأغاني الشهير هاشالو هونديسا، إثر إطلاق النار عليه مساء أمس في أديس أبابا.
، إثيوبيا.. 8 قتلى في احتجاجات ضد اغتيال مغنٍّ شعبي ،
المصدر : الخليج 365
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