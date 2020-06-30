محمد بن مسعود - الدمام - للمحاضر طارق الحميد.. الاثنين المقبل ينظم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يوم الاثنين المقبل برنامجاً تدريبياً إلكترونياً بعنوان: ( المسؤولية الإعلامية في الصحافة الرياضية).

‏ ويستمر البرنامج لمدة 3 أيام لمدة ساعتين يومياً ويحاضر فيه طارق الحميد، وسيكون التسجيل متاحاً فقط لأعضاء الاتحاد عبر الرابط ssmfksa.com/courses/form/37.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 07:55 PM للمحاضر طارق الحميد.. الاثنين المقبل Advertisements اتحاد الإعلام الرياضي ينظم ندوة "المسؤولية الإعلامية في الصحافة الرياضية " اتحاد الإعلام الرياضي ينظم ندوة "المسؤولية الإعلامية في الصحافة الرياضية " ينظم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يوم الاثنين المقبل برنامجاً تدريبياً إلكترونياً بعنوان: ( المسؤولية الإعلامية في الصحافة الرياضية).

‏ ويستمر البرنامج لمدة 3 أيام لمدة ساعتين يومياً ويحاضر فيه طارق الحميد، وسيكون التسجيل متاحاً فقط لأعضاء الاتحاد عبر الرابط ssmfksa.com/courses/form/37.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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