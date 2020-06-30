شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يوافق على نقدد عدد من اختصاصات "الشؤون البلدية" إلى البيئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على نقل عدد من الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحسب البرنامج الزمني المحدد لكل منها. وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على نقل عدد من الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحسب البرنامج الزمني المحدد لكل منها. جاء ذلك خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله".

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