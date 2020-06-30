الهلال الأحمر: انتبه من فتح أو ثقب الفقاقيع الناتجة عن الحرق

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضحت هيئة الهلال الأحمر، طريقة إسعاف المصابين في الحرائق البسيطة. أوضحت هيئة الهلال الأحمر، طريقة إسعاف المصابين في الحرائق البسيطة. وأشارت إلى أن الخطوة الأولى هي حماية نفسك من الحريق ومحاولة السيطرة عليه. والخطوة الثانية هي كشف منطقة الحر من الملابس وتبريدها بالماء لمدة أكثر من 10 دقائق. ثم الخطوة الثالثة وهي فك الاكسسوارات من المنطقة المصابة بلطف ثم تغطيتها برفق، والانتباه من فتح أو ثقب الفقاقيع الناتجة عن الحرق .

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