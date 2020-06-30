الارشيف / اخبار السعوديه

العناصر التي يجب توفرها في الفاتورة الضريبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن العناصر التي يجب توفرها في الفاتورة الضريبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، عن العناصر التي يجب أن توجد في ضريبة القيمة المضافة لتكون صحيحة.

وقالت إن العناصر كالتالي: اسم المتجر،تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، خانة ضريبة القيمة المضافة.

وطالبت بالإبلاغ عن الفاتورة المخالفة عن طريق تطبيق Vat، أو موقع هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العناصر التي يجب توفرها في الفاتورة الضريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا