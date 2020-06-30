شكرا لمتابعة خبر عن العناصر التي يجب توفرها في الفاتورة الضريبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، عن العناصر التي يجب أن توجد في ضريبة القيمة المضافة لتكون صحيحة.

وقالت إن العناصر كالتالي: اسم المتجر،تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، خانة ضريبة القيمة المضافة.

وطالبت بالإبلاغ عن الفاتورة المخالفة عن طريق تطبيق Vat، أو موقع هنا