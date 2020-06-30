"الترفيه" تشترط تخصيص بوابات للدخول والخروج في مدن الملاهي

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أكدت الهيئة العامة للترفيه، على تخصيص بوابات للدخول والخروج، بالتعاون مُلّاك مدن الملاهي ومراكز الترفيه، بهدف تخفيف الازدحام، وضمان سهولة التنقل. أكدت الهيئة العامة للترفيه، على تخصيص بوابات للدخول والخروج، بالتعاون مُلّاك مدن الملاهي ومراكز الترفيه، بهدف تخفيف الازدحام، وضمان سهولة التنقل. يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لتنظيم مدن الملاهي ومراكز الترفيه.

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