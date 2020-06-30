شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: عند الوصول لعلاج أو لقاح لكورونا ستوفره المملكة للجميع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد متحدث الصحة دكتور محمد العبدالعالي على أن المملكة تحرص على أن يكون أي علاج لكورونا أو لقاح متوفر لجميع أفراد المجتمع بالمملكة.

وأوضح أن الجهات المعنية تتباع بجدية وبشكل مستمر أي تقدم طبي مهم ومثبت حول الفيروس.