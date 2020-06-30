شكرا لمتابعة خبر عن الأمم المتحدة: الصواريخ التى استهدفت المملكة تم تصديرها من إيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تورط إيران في الصواريخ التي استهدفت المملكة قرب نهاية العام الماضي.
وأضافت أن بعض العناصر المستخدمة في هذه الصواريخ تم تصديرها خلال عامي 2016 و2018 من إيران إلى اليمن.
ونوهت بأنه تم مصادرة أسلحة وصواريخ حرارية إيرانية الصنع، مستنكرة استمرار إيران في خرق قرار حظر الأسلحة.
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