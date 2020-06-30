شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أسباب ارتفاع أسعار العقار في القطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):

أوضح مهتم بقضايا الإسكان في القطيف، اليوم الثلاثاء، أسباب ارتفاع أسعار العقار بالمحافظة.

وقال الخبير لقناة " الإخبارية " ليس هناك من يحتكر الأراضي في المحافظة ولكن من لديه أراضي يستغل الأزمة والسبب هو قلة الأراضي المتاحة للبناء في المحافظة.

وأضاف: الحلول هي إنشاء مشاريع سكنية مختلفة تلبي وتتناسب مع حجم وعدد السكان في القطيف وتنمية المخططات الحكومية وإزالة التعديات وتوفير خدمات بها.