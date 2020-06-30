شاهد.. أسباب ارتفاع أسعار العقار في القطيف

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الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):أوضح مهتم بقضايا الإسكان في القطيف، اليوم الثلاثاء، أسباب ارتفاع أسعار العقار بالمحافظة.
وقال الخبير لقناة " الإخبارية " ليس هناك من يحتكر الأراضي في المحافظة ولكن من لديه أراضي يستغل الأزمة والسبب هو قلة الأراضي المتاحة للبناء في المحافظة.
وأضاف: الحلول هي إنشاء مشاريع سكنية مختلفة تلبي وتتناسب مع حجم وعدد السكان في القطيف وتنمية المخططات الحكومية وإزالة التعديات وتوفير خدمات بها.
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