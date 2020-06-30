شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن المدينة التي سجلت أعلى إصابات بـ "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الصحة، أن مدينة الهفوف تصدرت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث بلغت 980 حالة. . كشفت وزارة الصحة، أن مدينة الهفوف تصدرت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث بلغت 980 حالة. . واقتربت مدينة الهفوف من تسجيل ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد بمعدل 40.8 حالة في الساعة الواحدة. وجاءت مدينة الرياض في المرتبة الثانية بـ 342 حالة، و 323 حالة في المبرز، في حين سجلت 308 حالة في الدمام ومكة المكرمة 287 حالة.

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