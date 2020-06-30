شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الزكاة والدخل توضح آلية التعامل مع العقود الطويلة المبرمة قبل الـ 15% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح حمود الحربي متحدث هيئة الزكاة والدخل آلية التعامل مع العقود الطويلة المبرمة قبل تطبيق تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية 15%. أوضح حمود الحربي متحدث هيئة الزكاة والدخل آلية التعامل مع العقود الطويلة المبرمة قبل تطبيق تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية 15%. وقال الحربي في تصريح تلفزيوني : إنه قبل 11 مايون سيتم تطبيق الضريبة بنسبة 5 % وذلك حتى انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021.

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