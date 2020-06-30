شكرا لمتابعة خبر عن "تداول": إجازة عيد الأضحى بنهاية تداول الثلاثاء 28 يوليو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قالت شركة الأسواق المالية "تداول" بأن إجازة عيد الأضحى المبارك، ستكون بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو2020 قالت شركة الأسواق المالية "تداول" بأن إجازة عيد الأضحى المبارك، ستكون بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو2020 وأوضحت "تداول" في بيان لها اليوم الثلاثاء بانه بناءً عليه، يتوقف التداول بنهاية يوم الثلاثاء 7/12/1441هـ "حسب تقويم أم القرى" الموافق 28 يوليو 2020. وأضافت الشركة بأن إستئناف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 15/12/1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 5 أغسطس 2020.

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