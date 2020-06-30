بالصور.. قيادة التحالف تعلن ضبط أسلحة إيرانية في طريقها للحوثيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عمليتين نوعيتين ضبط خلالهما أسلحة إيرانية في طريقها لميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، وقال بيان للتحالف إن العملية الأولى كانت بتاريخ 17 أبريل 2020 وأحبطت قوات التحالف البحرية محاولة تهريب شحنة من الأسلحة الإيرانية على متن (دهو) قبالة سواحل محافظة المهرة شرق اليمن كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية.

وأضاف التحالف أن العملية الثانية كانت بتاريخ 24 يونيو 2020، تمكّنت القوات البحرية التابعة للتحالف من إحباط تهريب شحنة أسلحة إيرانية قبالة السواحل اليمنية كانت في طريقها إلى الميليشيا الحوثية.

وأظهرت الصور التي نشرها التحالف كميات الأسلحة الكبيرة والمتنوعة كالمناظير الليلية والنهارية والمضادات الحرارية، والأجهزة الخاصة بتوجيه الطائرات بدون طيار (درون)، وقطع كهربائية للتفجير عن بُعد، والعشرات من القناصات، والمعدلات والأسلحة المتوسطة.