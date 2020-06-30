بالفيديو.. «متحدث الصحة» يفسر ارتفاع حالات كورونا في الأحساء

فسَّر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أسباب زيادة حالات كورونا في الأحساء خلال الفترة الأخيرة، وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، إنَّ سبب ارتفاع الحالات يعود إلى رصد حالات كثيرة من المخالطة المجتمعية وسط عدم التقيد بالتعليمات والنصائح الوقائية والاحترازات والتدابير.

ودعا «متحدث الصحة» الجميع في الأحساء وفي باقي مدن ومناطق المملكة إلى الالتزام بهذه الضوابط والعودة بحذرٍ لضمان عدم تفشي فيروس كورونا، وكشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل4387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 190823، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 3648؛ ما يرفع الإجمالي إلى 130766 ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1649 حالة، بعد تسجيل 50 حالة.