العمليات الإنسانية في اليمن تتصدر لقاء الجبير وجريفيث بالرياض

خلال استقبال المبعوث الأممي بحضور السفير آل جابر
بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن جريفيث، جهود المملكة لدعم العمليات الإنسانية في اليمن، جاء ذلك خلال استقبال الجبير في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممي لدى اليمن.
وجرى خلال الاستقبال بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، إضافة إلى جهود المملكة في دعم العمليات الإنسانية في اليمن، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.
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