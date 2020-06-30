الارشيف / اخبار السعوديه

العمليات الإنسانية في اليمن تتصدر لقاء الجبير وجريفيث بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

خلال استقبال المبعوث الأممي بحضور السفير آل جابر

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن جريفيث، جهود المملكة لدعم العمليات الإنسانية في اليمن، جاء ذلك خلال استقبال الجبير في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممي لدى اليمن.

وجرى خلال الاستقبال بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، إضافة إلى جهود المملكة في دعم العمليات الإنسانية في اليمن، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

الجبير يبحث علاقات التعاون مع سفراء الدول الاسكندنافية المعتمدين لدى السعودية

الرئيس اليمني يشيد بجهود المملكة في تنفيذ اتفاق الرياض والعمل على إحلال السلام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العمليات الإنسانية في اليمن تتصدر لقاء الجبير وجريفيث بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا