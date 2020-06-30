الصحة تدعو المرشحين على وظائف طبيب مقيم لاستكمال المطابقة ابتداء من الأحد

دعت وزارة الصحة المرشحين والمرشحات على وظائف طبيب مقيم (طب أسنان) والذين لم يستكملوا مطابقة الوثائق إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات لإستكمال المطابقة وذلك ابتداءً من يوم الأحد 5 يوليو 2020، ولمدة أسبوع. يذكر أن وزارة الصحة أعلنت في 11 رجب 1441، عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف أطباء الأسنان، للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئة: (طبيب مقيم - أسنان). للاطلاع على أسماء المرشحين للاطلاع على أسماء المرشحات



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