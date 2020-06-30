السعودية اليوم / الصحة الجزائرية: 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس

وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 912 وفاة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل شفاء 223 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 9897 حالة.

// انتهى //

19:23ت م

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الجزائر 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار عن تسجيل 336 إصابة جديدة ليرتفع العدد 13907 حالات خلال الساعات الـ. 24 الماضية.وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 912 وفاة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل شفاء 223 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 9897 حالة.// انتهى //19:23ت م0202

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