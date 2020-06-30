السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تكثف جولاتها الرقابية على المقاهي لتطبيق الاحترازات والتدابير الوقائية



جدة 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

كثفت أمانة محافظة جدة على نطاق 19 بلدية فرعية جولاتها الرقابية للوقوف على تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي

وشملت الاحترازات المنفذة ارتداء الكمامات والقفازات وغسل اليدين بشكل متكرر للعاملين ، وتوفير المطهرات والمعقمات ، والتقيد بالتباعد الاجتماعي إلى متر ونصف أو مترين ، ومنع التكدس داخل المقهى ، وتقليل عدد الموظفين في مكان إعداد وتحضير الأكل والمشروبات ، واستخدام الصحون والأكواب التي تستخدم لمرة واحدة ، ومحدودية أعداد الجالسين على الطاولات ، مع التقيد بوضع الملصقات الأرضية للتباعد ، وقياس درجة الحرارة وغيرها من الإجراءات حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين .

ودعت أمانة محافظة جدة لتعاون المواطنين والمقيمين معها ، بتقديم البلاغات في حال رصد أي مخالفات بلدية ، عبر رقم الطوارئ وتطبيق بلدي 940 للإسهام في تحسين الخدمات المقدمة لهم .

// انتهى //

18:17ت م

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جدة 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسكثفت أمانة محافظة جدة على نطاق 19 بلدية فرعية جولاتها الرقابية للوقوف على تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بقطاع المقاهي من تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم ، للحفاظ على سلامة وصحة مرتاديها بما يتوافق مع "البروتوكولات" الخاصة بالضوابط الصحية الواجب اتباعها .وشملت الاحترازات المنفذة ارتداء الكمامات والقفازات وغسل اليدين بشكل متكرر للعاملين ، وتوفير المطهرات والمعقمات ، والتقيد بالتباعد الاجتماعي إلى متر ونصف أو مترين ، ومنع التكدس داخل المقهى ، وتقليل عدد الموظفين في مكان إعداد وتحضير الأكل والمشروبات ، واستخدام الصحون والأكواب التي تستخدم لمرة واحدة ، ومحدودية أعداد الجالسين على الطاولات ، مع التقيد بوضع الملصقات الأرضية للتباعد ، وقياس درجة الحرارة وغيرها من الإجراءات حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين .ودعت أمانة محافظة جدة لتعاون المواطنين والمقيمين معها ، بتقديم البلاغات في حال رصد أي مخالفات بلدية ، عبر رقم الطوارئ وتطبيق بلدي 940 للإسهام في تحسين الخدمات المقدمة لهم .// انتهى //18:17ت م0189

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