السعودية اليوم / لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع قرار توطين معارض السيارات



نجران 09 ذو القعدة 1441هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

تابعت لجنة توطين الوظائف بنجران، قرار التوطين في معارض السيارات بالمنطقة، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين، وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري أن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية على 35 معرضاً للسيارات على مستوى المنطقة، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 60 موظفاً، فيما رصدت 20 وافداً يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات، وجرى حصر 3 فرص وظيفية جارٍ تجهيزها لشغلها بالكوادر

وأشار الدوسري إلى أن نسبة التوطين في النشاط تجاوزت 75%، داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف المواطنين، تفادياً لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

//انتهى//

18:08ت م

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نجران 09 ذو القعدة 1441هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واستابعت لجنة توطين الوظائف بنجران، قرار التوطين في معارض السيارات بالمنطقة، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين، وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين.وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري أن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية على 35 معرضاً للسيارات على مستوى المنطقة، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 60 موظفاً، فيما رصدت 20 وافداً يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات، وجرى حصر 3 فرص وظيفية جارٍ تجهيزها لشغلها بالكوادر السعودية المؤهلة.وأشار الدوسري إلى أن نسبة التوطين في النشاط تجاوزت 75%، داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف المواطنين، تفادياً لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.//انتهى//18:08ت م0185

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