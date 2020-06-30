السعودية اليوم / بلدي محافظه حقل يطلع على الإجراءات الاحترازيه التي اتخذتها بلديه المحافظه في اجتماعه الـ 53



تبوك 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة حقل جلسته الـ 53 برئاسة رئيس المجلس البلدي المهندس محمد بن عطالله الريس وبحضور رئيس بلدية محافظة حقل المهندس عبد الله سليم العمرني وأعضاء المجلس وذلك بمقر المجلس البلدي بمحافظة حقل.

وأطلع أعضاء المجلس على الإجراءات الاحترازية التي اتخدتها بلدية المحافظة لمواجهة جائحة

كما نوقش خلال الاجتماع عدد من المشروعات الخدمية والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس الهادفة في مجملها إلى تسريع عملية تطوير مدينة حقل والمراكز والقرى التابعة للمحافظة التي تسهم في دفع عجلة التنمية.

// انتهى //

17:53ت م

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تبوك 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة حقل جلسته الـ 53 برئاسة رئيس المجلس البلدي المهندس محمد بن عطالله الريس وبحضور رئيس بلدية محافظة حقل المهندس عبد الله سليم العمرني وأعضاء المجلس وذلك بمقر المجلس البلدي بمحافظة حقل.وأطلع أعضاء المجلس على الإجراءات الاحترازية التي اتخدتها بلدية المحافظة لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشاره.كما نوقش خلال الاجتماع عدد من المشروعات الخدمية والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس الهادفة في مجملها إلى تسريع عملية تطوير مدينة حقل والمراكز والقرى التابعة للمحافظة التي تسهم في دفع عجلة التنمية.// انتهى //17:53ت م0183

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