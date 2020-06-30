السعودية اليوم / لبنان تُسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 09 ذو القعدة شوال 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس "

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه أجري خلال الساعات الـ 24 الماضية 2971 فحصا pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1183، وعدد الوفيات مستقر على 34 .

// انتهى //

17:38ت م

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بيروت 09 ذو القعدة شوال 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد، 27 من المُقيمين المخالطين لوافدين، والـ 6 البقية سجلت بين الوافدين من الخارج مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1778 حالة .وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه أجري خلال الساعات الـ 24 الماضية 2971 فحصا pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1183، وعدد الوفيات مستقر على 34 .// انتهى //17:38ت م0176

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