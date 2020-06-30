شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يحبط محاولتي تهريب أسلحة إيرانية لميليشيا الحوثي في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، عن عمليتان نوعيتان ضبط خلالهما أسلحة إيرانية في طريقها للحوثيين، كاشفا عن أن العملية الأولى كانت في 17 أبريل تم إحباط تهريب أسلحة إيرانية للحوثي قبالة المهرة، والعملية الثانية لإحباط تهريب أسلحة إيرانية للحوثي تمت في 24 يونيو الجاري. ونشرت قوات التحالف صور لكميات الأسلحة الإيرانية الكبيرة والمتنوعة كالمناظير الليلية والنهارية والمضادات الحرارية والأجهزة الخاصة بتوجيه الطائرات بدون طيار "درون" وقطع كهربائية للتفجير عن بعد.

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