شكرا لمتابعة خبر عن فئات العلامات التجارية المتعلقة بالأنشطة الرياضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضحت الهيئة أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، فئات العلامات التجارية المتعلقة بالأنشطة الرياضية بشكل مباشر. وأفادت بأن الفئة رقم 28 خدماتها هي " اللعب وأدوات اللاعب، أدوات الرياضة الجمبازية، الأدوات الرياضية غير الواردة في فئات أخرى ". وأشارت إلى أن الفئة رقم 41 خدماتها هي " التعليم والتهذيب، التدريب والترفيه، الأنشطة الرياضية والثقافية " .

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