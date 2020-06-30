شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تغلق أحد أسواق الذهب الشهيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن إغلاق أحد أسواق الذهب والمجوهرات الشهيرة، إثر عدم التقديم بالإجراءات الوقائية.

وصرّح رئيس بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة المهندس باسل فلمبان، بأز السوق شهد ازدحامًا كبيرًا من قبل المتسوّقين بما يخالف لائحة تطبيق التباعد الاجتماعي.

وأوضح أن مراقبي البلدية رصدوا التجمع، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وإغلاقه.