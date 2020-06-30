بالفيديو .. خطوات يجب أن تفعلها عندما تتلقى إشعار من تطبيق تباعد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يقوم تطبيق تباعد بإرسال إشعار باحتمالية إصابة الفرد أو مخالطته لشخص مصاب بفيروس يقوم تطبيق تباعد بإرسال إشعار باحتمالية إصابة الفرد أو مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا الجديد. وحدد مقطع فيديو مذاع على قناة السعودية الخطوات الواجب على الفرد أن يفعلها عندما يتلقى هذا الإشعار وهي كالتالي: 1-الضغط على خيار احتمال الإصابة، لمعرفة الحالة المصابة المقصودة Advertisements 2- الضغط على خيار طلب المساعدة، وإدخال البيانات، ثم الإجابة على الأسئلة الصحية التى يطرحها البرنامج، ومن خلال الإجابات، تقوم وزارة الصحة بتقييم حالة الفرد 3- وفي حال تأكيد الإصابة يمكن للمصاب أن يُبلغ الأشخاص الذين خالطهم، وذلك بإشعارهم من خلال التطبيق %5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1277957350247108611&ref_url=https%3A%2F%2Fakhbaar24.argaam.com%2Farticle%2Fdetail%2F498449

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